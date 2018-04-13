أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيزورون بورما وبنغلادش والعراق

يزور أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، من 26 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو، كلاً من #بورما وبنغلاديش والعراق، بحسب الأمم المتحدة.

ويسعى #مجلس_الأمن منذ أشهر عدة إلى تنظيم زيارة لبورما حيث فرّ 700 ألف من #الروهينغا منذ آب/أغسطس إلى بنغلادش المجاورة، إثر عمليات عسكرية شنها الجيش ووصفتها #الأمم_المتحدة بأنها تطهير عرقي.

ويتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين ممثل خاص لحل الأزمة في بورما.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستُتاح لسفراء البلدان الـ15 الفرصة لزيارة ولاية راخين، حيث الجيش البورمي متهم بارتكاب أعمال وحشية في حق أقلية الروهينغا، قال مصدر دبلوماسي "لوجستيًا، الأمر معقد جدًا، سنطلب التحليق فوق المنطقة على متن مروحية".

وأشار دبلوماسي آخر إلى أن أهداف هذه الزيارة إلى بورما، هي الدفع في اتجاه تحسين الظروف المعيشية للاجئين، وردع انتهاكات حقوق الإنسان والتحدث الى السلطات البورمية عن خطة كوفي انان لإعطاء هوية وحقوق لأقلية الروهينغا المسلمة.

أما زيارة أعضاء المجلس إلى #العراق فتهدف إلى إظهار دعم الأمم المتحدة للانتخابات المقرر إجراؤها في 12 أيار/مايو.