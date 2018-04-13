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إسرائيل: درون إيران التي أسقطناها كانت بها متفجرات

المصدر: القدس - رويترز
بقايا الطائرة الدرون الإيرانية التي أسقطتها إسرائيل "نقلاً عن الإعلام الإسرائيلي"
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قالت إسرائيل، اليوم الجمعة، إن طائرة إيرانية بدون طيار أسقطتها في أراض إسرائيلية في فبراير/شباط كانت مسلحة بمتفجرات، وكانت تستهدف تنفيذ هجوم.

وقال #الجيش_الإسرائيلي إنه بعد تحليل الطائرة "خلص إلى أن الطائرة الإيرانية كانت مسلحة بمتفجرات وكانت مهمتها مهاجمة إسرائيل".

صدر بيان الجيش بعدما هددت #إيران، الحليف القوي لسوريا، خلال الأسبوع الجاري بالرد على غارة جوية استهدفت قاعدة عسكرية سورية، والتي تتهم كل من #حكومة #النظام_السوري وروسيا وإيران إسرائيل بشنها.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران إن إسرائيل ارتكبت "خطأ تاريخيا" بشنها الغارة.

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