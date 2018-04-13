الكرملين: بوتين يحذر ماكرون من أي عمل متهور وخطير

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، الجمعة، نظيره الفرنسي إيمانويل #ماكرون من أي "عمل متهور وخطير" في سوريا قد يترك "تداعيات لا يمكن توقعها"، وذلك بعد تهديد الغربيين برد عسكري على هجوم كيمياوي مفترض.

وقال الكرملين في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين "من الضروري تجنب أي عمل متهور وخطير يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة قد تكون له تداعيات لا يمكن توقعها".

كان هجوم يشتبه في أنه بغاز سام على ضواحي العاصمة السورية، والذي قتل أكثر من 40 شخصا قد أثار غضبا دوليا ودفع الولايات المتحدة وحلفاءها لدراسة شن ضربة عسكرية على سوريا. وقيل إن #فرنسا واحدة من أقوى الداعمين لضربة محتملة تعارضها #روسيا بشدة.

وأوضح الكرملين الجمعة في نقله لنص المحادثة الهاتفية بين الرئيسين أن بوتين وماكرون اتفقا على الطلب من وزيري خارجيتهما "البقاء على اتصال قريب" من أجل "تهدئة تصعيد" الوضع في سوريا.

ونقل عن بوتين أنه حث على فتح "تحقيق دقيق وموضوعي" في تقارير الهجوم بأسلحة كيمياوية. وقال الكرملين إن كلا الزعيمين أشادا بزيارة مقبلة لبعثة تقصي حقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية المراقبة إلى سوريا، وتعهدا بضم الجهود لتقديم المساعدة اللازمة للبعثة.