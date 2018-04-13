تركيا.. أمر باعتقال 70 ضابطا بالجيش على صلة بغولن

ذكرت صحيفة "ميليت" التركية أن الادعاء العام أمر باعتقال 70 ضابطاً في الجيش للاشتباه بصلتهم بالداعية فتح الله #غولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 34 إقليما في إطار تحقيق يجريه الادعاء في إقليم قونية بوسط #تركيا.

وأضافت أن أوامر الاعتقال استندت إلى اعترافات جنود احتجزوا من قبل بسبب صلاتهم بغولن.

والشهر الماضي قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وطردت نفس العدد تقريبا من وظائفهم الحكومية منذ محاولة الانقلاب، التي تتهم أنقرة غولن بتدبيرها. وينفي غولن أي دور له في الأمر.