حجب تلغرام في روسيا.. بأمر القضاء

أمرت محكمة في موسكو الجمعة بحجب تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في #روسيا لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين.

وحذرت هيئة التنظيم "روسكومنادزور" التي رفعت الشكوى إلى المحكمة الخميس من أن القرار سيطبق فور صدور القرار. وعقدت الجلسة في غياب ممثلين عن #تلغرام.

وكانت "روسكومنادزور" أعلنت في بيان الأسبوع الماضي أنها قدمت شكوى أمام محكمة في #موسكو تطالب "بالحدّ من استخدام" تلغرام، وهو تطبيق التراسل المجاني الذي أسسه الروسي بافل دوروف والمعروف بمستوى السرية العالي الذي يتيحه.

وأمهلت #السلطات_الروسية في 20 آذار/مارس إدارة التطبيق 15 يوماً لتقديم رموز تشفيرها.