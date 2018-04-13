روسيا: علاقات الدول لا تعتمد على "مزاج شخص واحد"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي قوله الجمعة إن العلاقات الدولية يجب ألا تعتمد على مزاج شخص واحد عندما يستيقظ صباحاً، في إشارة واضحة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان ترمب حذر في تغريدة صباح يوم الأربعاء من أن الصواريخ "قادمة" رداً على هجوم بالأسلحة الكيمياوية للنظام السوري شنه على مدينة دوما. وروسيا هي أهم حليف عسكري لدمشق في الحرب الأهلية.

وأفادت وكالة تاس للأنباء أن دفوركوفيتش قال في مؤتمر بمدينة كراسنويارسك "لا يمكننا الاعتماد على مزاج شخص على الجانب الآخر من المحيط عندما يستيقظ، ولا على ما يتخذه شخص معين فجأة من قرارات في الصباح".

وأضاف "لسنا مستعدين لمثل هذه المخاطرات".

وألقى ترمب بظلال من الشك، على الأقل بشأن توقيت أي تحرك عسكري بقيادة واشنطن، وذلك في تغريدة أخرى يوم الخميس. وكتب في التغريدة "لم أقل قط متى سيحدث الهجوم على سوريا. قد يكون قريبا جداً وقد لا يكون كذلك".

وقال البيت الأبيض في بيان الخميس إن ترمب اجتمع بعدها مع فريقه للأمن القومي لبحث الوضع في سوريا "ولم يتم اتخاذ قرار نهائي".