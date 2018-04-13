مقتل طيارين بتحطم مروحية روسية ثانية

قتل طيارا مروحية عسكرية روسية في تحطم طائرتهما في بحر البلطيق بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي، وفق ما أفاد الجيش الجمعة.

ووقع الحادث في الساعة 23:30 مساء الخميس (20:30 بتوقيت غرينتش) خلال طلعة تدريبية ليلية، وفق بيان صادر عن الأسطول الروسي في بحر البلطيق نقلته وكالة أنباء إنترفاكس.

وقال البيان إن طاقم المروحية "كا-29" يضم طيارين وقد قتلا. وبدأت عمليات بحث لانتشال جثتيهما.

يأتي الحادث بعد تحطم مروحية "مي-"=8" في أقصى الشرق الروسي الأربعاء في حادث تسبب بقتل ستة أشخاص. وكانت شركة فوستوك تشغل المروحية.