موسكو:لندن شوهت نتائج تحقيق "حظر الكيمياوي" حول سكريبال

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة نظيره البريطاني بوريس جونسون بـ"تشويه" النتائج التي خلص إليها تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بشأن عملية #تسميم_الجاسوس سيرغي سكريبال والتي اتهمت بريطانيا موسكو بالوقوف وراءها.

وقال لافروف: "يحاول سياسيون مثل بوريس جونسون مجدداً تشويه الحقيقة والإعلان بأن بيان منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية يدعم خلاصات بريطانيا من دون أي استثناء".

وأضاف: "سأشدد على أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لم تؤكد إلا محتويات المادة الكيمياوية".

وأفادت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الخميس أنها "تؤكد ما خلصت إليه المملكة المتحدة بشأن ماهية المادة الكيمياوية السامة" التي استخدمت في الهجوم على العميل المزدوج السابق الروسي سيرغي #سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.

ولم تسم المنظمة المادة التي استخدمت والتي تشير بريطانيا إلى أنها غاز أعصاب يدعى "نوفيتشوك"، وهي مجموعة من المركبات الكيمياوية القاتلة التي يُقال إن الحكومة السوفياتية طورتها في سبعينات القرن الماضي.

ولم تجر المنظمة تقييما كذلك بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في الرابع من آذار/مارس وأدى إلى إصابة عنصر شرطة بريطاني إلى جانب سكريبال وابنته.

لكن وزير الخارجية البريطاني جونسون قال: "لا شك بشأن المادة التي استخدمت ولا يوجد أي تفسير بديل حتى الآن بشأن الجهة المسؤولة" عن الهجوم. وأضاف أن "روسيا وحدها لديها القدرة والدافع والسجل" للقيام بعملية من هذا النوع.

ونفت روسيا مرارا أن تكون متورطة في الهجوم ما أثار سجالا دوليا أدى إلى طرد دبلوماسيين من كلا الطرفين.