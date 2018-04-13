"جمعة رفع العلم".. إصابات برصاص إسرائيل على حدود غزة

أصيب 112 فلسطينياً الجمعة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على متظاهرين خرجوا في "جمعة رفع العلم" الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي.

وقال مسعفون فلسطينيون إن هناك مصابين في حالة خطيرة.

وأفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن 112 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي واستنشاق الغاز من بينهم 10 من الطواقم الطبية شرق خان يونس حتى الساعة الثالثة عصراً.

يأتي ذلك مع دخول الاحتجاج الذي أطلق عليه #مسيرات_العودة الكبرى أسبوعها الثالث.

وقال متحدث باسم جيش #الاحتلال الإسرائيلي إن القوات كانت "ترد باستخدام وسائل لتفريق مثيري الشغب وتطلق النار بما يتفق مع قواعد الاشتباك"، وفق قولها، لكن القمع الإسرائيلي أثار تنديداً دولياً وعربياً وتعالت عدة أصوات تطالب بالتحقيق في أحداث قتل فيها أكثر من 20 فلسطينياً، غير أن إسرائيل رفضت التحقيق.