التحقيقات تقود إلى قاتل أفلت من العقاب 14 عاماً بالأردن

كشف فريق تحقيق أمني في #الشرطة_الأردنية، عن #جريمة قتل وقعت قبل 14 عاما، فيما يشبه الأفلام البوليسية. وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن العام أن إحدى فرق التحقيق المختصة لمتابعة القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي، كشفت عن ملابسات تغيب مواطن منذ العام 2004 عن منزل ذويه بمحافظة البلقاء.

وبيّنت التحقيقات أن المواطن المختفي منذ سنوات قد تعرض للقتل. و في تفاصيل البيان ذكر مصدر أمني أن فرق التحقيق لمتابعة القضايا المجهولة أعادت فتح القضية من جديد، و تابعت ملابسات تغيبه و ظروفها. و أشار إلى أن فريق التحقيق باشر إجراءاته للوقوف على كافة ظروف و ملابسات الاختفاء، بعد العودة إلى ما كان متوفرا من معلومات سابقة، و الأشخاص الذين كان يتعامل معهم المجني عليه.

وقادت التحقيقات وفق المصدر الأمني، إلى اشتباه أحد المحققين في أحد الأشخاص وإلقاء القبض عليه، ليعترف المشتبه به بعد التحقيقات أنه قتل المجني عليه طعنا.

وبيّنت التحقيقات أن دوافع الجريمة بحسب اعتراف الجاني هي خلاف وقع بينهما، و جاء في #اعترافات الجاني أنه قام بتقطيع الجثة، وإخفائها في منطقة صحراوية.

وأشار البيان أن التحقيقات مازالت جارية في القضية تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.