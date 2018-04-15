إسرائيل: دمرنا "أطول وأعمق نفق" في غزة

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه عطل نفقاً لحركة حماس يعبر قطاع غزة إلى أراضي #إسرائيل بعد أسبوعين على التوتر على طول الحدود مع القطاع المحاصر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه أطول وأعمق نفق تكتشفه إسرائيل على الحدود.

وصرح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحافيين أن النفق يخترق الأراضي الإسرائيلية لعدة أمتار إلا أنه ليس له مخرج. وهو يرتبط بالعديد من الأنفاق الأخرى في قطاع غزة وكان يمكن استخدامه لشن هجمات.

وقال الجيش إنه عطل النفق بملئه بمادة تجعله غير قابل للاستخدام.

وأوضح كونريكوس "لقد ملأنا النفق بمادة تجعله غير قابل للاستخدام لفترة طويلة من الوقت"، موضحا أنه لم يتم تفجيره.

وأضاف "بحسب تقييمنا الأولي، فإن هذا النفق يمتد لعدة كيلومترات داخل غزة، ويبدأ من جباليا شمال القطاع ويتجه نحو بلدة نحال عوز" في إسرائيل.

وأشار إلى أنه خامس نفق في غزة تدمره إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وقد دمرته #إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك عقب احتجاجات على طول الحدود بين غزة وإسرائيل منذ 30 آذار/مارس قمعتها قوات #الاحتلال وقتلت خلالها 34 فلسطينياً وجرحت المئات.