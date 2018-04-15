إسرائيل تحذر: سنواصل تحركنا ضد إيران في سوريا

حذرت مجدداً إسرائيل من أنها لن تسمح للتواجد الإيراني في سوريا من تهديد أمنها وحدودها، مشيرة إلى أنها ستستمر في تحركها ضد إيران.

وحذر وزيران إسرائيليان الأحد من أن #إسرائيل ستواصل "التحرك" ضد إيران في سوريا، وذلك بعد أسبوع على قصف مطار التيفور، الذي أسفر عن مقتل 7 ايرانيين.

وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، العضو في الحكومة الأمنية المصغرة لإذاعة الجيش الإسرائيلي "سنواصل التحرك ضد التمركز العسكري لإيران في سوريا، لأنه يشكل تهديداً لأمن إسرائيل".

من جهته، صرح وزير التعليم، نفتالي بينيت، وهو عضو أيضاً في الحكومة الأمنية أن إسرائيل تملك "حرية تحرك كاملة". وقال "لن نسمح لإيران بالتمركز في سوريا. لا يمكن أن تصبح حدودنا الشمالية باحة مفتوحة لبشار الأسد".

واتهمت دمشق وموسكو وطهران الاثنين الماضي (9 أبريل) إسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت #مطار_التيفور العسكري في محافظة #حمص ، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم سبعة إيرانيين، في حين نفت إسرائيل ضلوعها، مؤكدة عبر وزير دفاعها أنها لا تعرف من قصف التيفور.

وتوعدت إيران غداة الهجوم بالانتقام، معلنة أن الهجوم "لن يمر دون رد".

يذكر أن إسرائيل شنت عدة ضربات جوية خلال السنوات الماضية في سوريا، مشيرة إلى أن هدفها كان شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى #حزب_الله.