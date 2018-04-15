فرنسا تحث روسيا على الانضمام إلى جهود السلام بسوريا

حثت #فرنسا روسيا على الانضمام إلى جهود التوصل إلى حل سياسي في سوريا، بعد الهجمات المشتركة التي شنتها #الولايات_المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مواقع الأسلحة الكيمياوية التابعة للنظام السوري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في مقابلة نشرت اليوم الأحد في صحيفة "جورنال دو ديمانش" إنه ينبغي أن "نستجمع جهودنا لدعم عملية سياسية في سوريا تسمح بإيجاد مخرج من الأزمة".

واستمرت فرنسا بانتظام في تواصلها مع #روسيا حتى مع تزايد التوتر بين الشرق والغرب.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة قبل ساعات من الهجمات الصاروخية الغربية.

وألقت الدول الغربية باللائمة على #النظام_السوري في هجوم كيمياوي على منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في وقت سابق من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا.