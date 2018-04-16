الشيخ سلطان بن سحيم: قطر تعود إلى أهلها رغم أنف الحمدين

واصل الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني تغريداته عن العزلة التي تتعرض لها #قطر في محيطها العربي من جراء ممارسات نظام الحمدين.

وفي تغريدة، الاثنين، انتقد النظام القطري لغياب الدوحة عن أضخم تدريبات عسكرية مشتركة جرت في #السعودية، واختتمت الاثنين، وهي "درع الخليج المشترك 1".

وكتب: "بينما تجمع الشقيقة الكبرى القادة العرب في ⁧‫#درع_الخليج_المشترك1‬⁩، أتابع بحزن استمرار غياب تمثيل بلادي الرسمي بفعل عزلتها التي تسبب بها نظام الحمدين. هل يعوضنا التركي والإيراني عن هذه العزلة؟! لا والله ليس لنا إلا أهلنا وخليجنا وعربنا، وقريباً سنعود لهم رغماً عن أنف الحمدين".

بينما تجمع الشقيقة الكبرى القادة العرب في #درع_الخليج_المشترك1 ، أتابع بحزن استمرار غياب تمثيل بلادي الرسمي بفعل عزلتها التي تسبب بها نظام الحمدين.

هل يعوضنا التركي والإيراني عن هذه العزلة؟!

لا والله ليس لنا إلا أهلنا وخليجنا وعربنا وقريباً سنعود لهم رغماً عن أنف الحمدين — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) April 16, 2018

ولمح الشيخ سلطان بن سحيم في التغريدة إلى عزل قطر عن الخليج، واعتمادها على القوات التركية والإيرانية.

وكان الشيخ سلطان بن سحيم أشار في تغريدات، الأحد، إلى ضعف تمثيل الدوحة وعزلتها في القمة العربية التي انعقدت في مدينة #الظهران السعودية، الأحد، وركزت على وضعية مدينة #القدس.