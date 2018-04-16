زعيم كوريا الشمالية يلتقي دبلوماسيا صينيا رفيعا

التقى الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_أون، السبت، دبلوماسيا صينيا رفيع المستوى في #بيونغ_يانغ، وسط دفعة دبلوماسية عقب زيارة كيم المفاجئة الأخيرة إلى #بكين.

وقاد سونغ تاو، الذي يرأس القسم الدولي بالحزب الشيوعي الحاكم، فرقة فنية إلى العاصمة الكورية الشمالية لحضور مهرجان للفنون، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

قام كيم بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى بكين الشهر الماضي قبل عقد قمتين مرتقبتين مع الرئيسين الكوري الجنوبي مون جاى - إن، والأميركي #دونالد_ترمب.

وقال زعيم #كوريا-الشمالية خلال اجتماعه مع سونغ، السبت، إنه والرئيس الصيني شي جين بينغ "توصلا إلى توافق مهم" خلال اجتماعهما في بكين، وفقا لوكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء.