سلطان بن سحيم: نظام الحمدين عزل قطر عن العالم العربي

ألقى الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني بمسؤولية عزلة #قطر عن القمة العربية على نظام الحمدين، متعهداً بأن تعود بلاده قريباً إلى الوطن العربي.
وقال في التغريدة الأولى: "يحزننا كقطريين هذه العزلة التي وصلنا لها بفضل السياسات المتهورة لنظام الحمدين، كم هو مؤسف ومحزن أن نصل لهذا الحال المأساوي لأول مرة في تاريخ #قطر".
وأضاف في التغريدة الأخرى: "يوماً بعد الآخر تزداد بلادي عزلة، ويزداد شعبنا إحباطاً، العرب يلتقون لمناقشة قضاياهم في #قمة_القدس، ووحده نظام الحمدين يغرد بعيداً في مسار المكابرة والعناد وشق الصفوف. إن شاء الله قريباً جداً ستعود بلادي وهي درع حصين لشقيقتها المملكة الغالية وإخواننا في الخليج والوطن العربي".
وانعقدت القمة العربية التي أطلق عليها "قمة القدس"، الأحد، في مدينة #الظهران السعودية بمشاركة القادة العرب، وغياب قطر.
ورفضت الدوحة قبول مطالب #السعودية و #الإمارات و #مصر والبحرين لتأكيد تجنبها دعم الإرهاب والتورط في التدخل بشؤون دول الجوار.
وتفرض الدول الأربع مقاطعة سياسية واقتصادية شاملة للدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي.