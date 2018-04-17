تركيا تسعى لتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة

تسعى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمد حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وتقدمت الحكومة بطلب للبرلمان بمد حالة الطوارئ لثلاثة شهور أخرى بعد اجتماع مجلس الأمن الوطني الثلاثاء. ويتوقع التصويت الأربعاء. وسيكون ذلك المد السابع لها.

تأتي الخطوة بالرغم من دعوات واسعة النطاق لتنهي تركيا حالة الطوارئ.

كان تقرير صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي قد قال إن حالة الطوارئ في #تركيا أدت إلى انتهاكات في حقوق الإنسان، واعتقالات عشوائية وعمليات فصل وتعذيب وإساءة معاملة.

ويتهم حزب المعارضة الرئيسي الحكومة التركية بإساءة استغلال صلاحياتها في الطوارئ للقضاء على الديمقراطية واعتقال معارضي الحكومة. وخرج أنصار الحزب في تظاهرات يوم الاثنين في أنحاء تركيا للمطالبة بإنهاء إعلان الطوارئ.