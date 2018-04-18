اعتقال لبناني خطط لتفجير طائرة بين سيدني وأبوظبي

أكدت الحكومة الأسترالية اعتقال أحد مواطنيها في #العراق، بعد انتشار تقارير إعلامية تتحدث عن القبض على أحد قادة تنظيم #داعش - يشتبه بأنه العقل المدبر لمؤامرة تفجير طائرة أقلعت من سيدني العام الماضي - وأحد أقاربه الذي يحمل الجنسية الأسترالية.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن مسؤولين أستراليين مجهولين قولهم الأربعاء إن القيادي، طارق خياط - وهو لبناني- وقريبه الأسترالي، أحمد مرعي، اعتقلا في العراق بداية هذا العام.

من جهتها، أكدت وزيرة الدفاع الأسترالية، ماريس بين، اعتقال مواطن أسترالي، لكنها لم تعلق على هويته.

وقالت بين للصحافيين: "يمكنني اليوم أن أؤكد معلومة اعتقال مواطن أسترالي بالعراق الآن، وذلك كنتيجة للصراع الجاري هناك".

من جانبها، ذكرت الشرطة الأسترالية أن مرعي تواصل مع خلية تابعة للتنظيم، كانت وراء العديد من الهجمات في سيدني، بما في ذلك إطلاق نار على مسؤول بالشرطة عام 2015 خارج مقر شرطة الولاية.

وقام خياط بتوجيه شقيقيه، خالد ومحمود اللذين يقيمان في سيدني، لتفجير طائرة تابعة لشركة طيران "الاتحاد" الإماراتية كانت في طريقها من سيدني إلى أبوظبي في 15 تموز/يوليو من العام الماضي. وكان على متن الطائرة نحو 400 راكب، وفق الشرطة.

ولم تكتشف السلطات الأسترالية المؤامرة، إلا أن أحد موظفي شركة الاتحاد في مطار سيدني كشفها بالصدفة، وفقاً لملف المحكمة الذي أعده المدعي العسكري اللبناني في القضية وحصلت عليه شبكة (إيه بي سي).

واعتقل أربعة أشخاص يعتقد أنهم على صلة بالمؤامرة في وقت لاحق، ولم يتم نقل حقيبة بها متفجرات إلى الطائرة.