روسيا تعترف بحجب ملايين العناوين لحظر تطبيق "تليغرام"

اعترف رئيس منظمة مراقبة روسية على الاتصالات بحجب وصول الملايين من عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) في محاولة ليست ذات جدوى حتى الآن لحظر تطبيق للرسائل يتمتع بشعبية.

وبدأت هيئة الاتصالات الروسية يوم الاثنين في تنفيذ حكم محكمة بحظر تطبيق " #تليغرام " بعد أن رفض التطبيق تسليم مفاتيح تشفيره لوكالات الاستخبارات.

وتحدى تطبيق "تليغرام" الحجب وتحاول الشركة الحفاظ عليه متاحا في #روسيا.

وقال ألكساندر زخاروف، رئيس هيئة الاتصالات الاتحادية، لصحيفة إزفيستيا اليومية الأربعاء إن روسيا تحظر 18 شبكة فرعية تستخدمها أمازون وغوغل لاستضافة مواقع يعتقدون أن تلغرام يستخدمها لتحدي الحجب. وقدر خبراء الإنترنت أن السلطات الروسية حجبت نحو 16 مليون عنوان "آي بي" منذ الاثنين، ما أثر على ملايين المستخدمين والشركات في روسيا.