شركات الاتصالات الروسية "تخزّن" بيانات المشتركين

قالت وكالة الإعلام الروسية (ريا) إن #الحكومة_الروسية أصدرت مرسوماً الخميس يلزم مشغلي شبكات الاتصالات بتخزين جميع اتصالات المستخدمين لمدة 30 يوماً بدءاً من أول أكتوبر 2018.



ويستند المرسوم إلى قانون صدر في 2016 كان ينص أصلا على أن يبدأ مشغلو #الاتصالات بتخزين جميع بيانات الخاصة بالمشتركين، بما في ذلك الاتصالات والرسائل الصوتية، لمدة ستة أشهر بدءاً من أول يوليو 2018.



والقانون جزء من حزمة تشريعات أوسع تبنتها #روسيا في السنوات القليلة الماضية للرد على تنامي المخاطر الأمنية.