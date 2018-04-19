وزير في ميانمار: أوضاع الروهينغا "متردية للغاية"

عبر وزير من #ميانمار عن قلقه الخميس من "الأوضاع المتردية للغاية" في مخيمات اللاجئين الروهينغا، في بنغلادش المجاورة وقال إن عملية إعادة الأقلية المسلمة ينبغي أن تبدأ في أسرع وقت ممكن قبل الأمطار الموسمية.

وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إن عملية جيش ميانمار في شمال غربd البلاد في آب/أغسطس تسببت في فرار قرابة 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش. ويعيش معظمهم في مخيمات متهالكة مصنوعة من الخيزران والبلاستيك فوق تلال حول منطقة كوكس بازار في جنوب بنغلادش.

وتحدث الفارون من الروهينغا عن أعمال قتل واغتصاب وحرق على نطاق واسع. ووصفت #الولايات_المتحدة والأمم المتحدة الحملة العسكرية بأنها تطهير عرقي وهو اتهام تنفيه ميانمار.

وقال وزير الرعاية الاجتماعية وين ميات أيي للصحافيين في مدينة يانغون بعد زيارة استمرت يومين للمخيمات قرب كوكس بازار "من رأى خير ممن سمع ونحن رأينا كل الناس في المخيمات في أوضاع متردية للغاية".

وأضاف "شغلنا الشاغل هو بدء عملية الإعادة في أقرب وقت ممكن لأن الأمطار الموسمية ستبدأ قريباً ونحن قلقون بشدة على من هربوا إلى #بنغلادش".

وقالت ميانمار يوم السبت إنها استقبلت أول أسرة من #الروهينغا. لكن حكومة بنغلادش ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قالتا إنهما ليستا على علم بذلك.