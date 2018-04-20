السودان.. قرار جمهوري بإعفاء وزير الخارجية من منصبه

قالت وكالة السودان للأنباء، اليوم الخميس، إن قراراً جمهورياً صدر بإعفاء وزير الخارجية من منصبه.

وقالت الوكالة: "أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قراراً جمهورياً أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية".

يأتي ذلك بعدما قال غندور أمام البرلمان إن الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر نتيجة نقص السيولة لدى الحكومة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقال غندور، الذي ترأس في الماضي وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفعها عقوبات كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017، أمام البرلمان الأربعاء إن وزارته لم تتمكن من دفع مرتبات البعثات الدبلوماسية منذ أشهر.

وكان غندور قد تقدم باستقالته من منصبه في يناير الماضي، من دون أن يوضح سبب قراره، لكن الرئاسة لم توافق على طلبه آنذاك.