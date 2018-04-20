منشورات إسرائيلية تحذر أهالي غزة من الاحتجاجات

أسقطت طائرات عسكرية إسرائيلية، الجمعة، منشورات تحث الفلسطينيين على الابتعاد عن السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، وتحذرهم من تعريض حياتهم للخطر إذا اتبعوا توجيهات حماس التي تنظم الاحتجاجات الأسبوعية هناك.

وتم إسقاط المنشورات قبل جمعة رابعة من الاحتجاجات التي يطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى"، منذ 30 مارس/ آذار، التي ينظمها قادة حماس في غزة لتحدي الحصار المفروض على القطاع منذ عقد من الزمن.

وقال الجيش إنه يدافع عن حدود إسرائيل وإن قواته تستهدف فقط "المحرضين". كما اتهمت حماس باستخدام الاحتجاجات الجماهيرية كغطاء للهجمات.

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية لردها على المسيرات الجماهيرية.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان أوامر فتح النار بأنها غير قانونية، قائلة إنها تسمح فعليا للجنود باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل.

من جانبه قال مبعوث البيت الأبيض، جيسون غرينبلات، وهو عضو في فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشرق الأوسط، على وسائل الإعلام الاجتماعي، إن الفلسطينيين في غزة لديهم "الحق في الاحتجاج على ظروفهم الإنسانية الرهيبة".

ومن المقرر أن يواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم حتى 15 مايو/ آيار، ذكرى إنشاء إسرائيل.

وفي منشورات الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "مستعد لكل السيناريوهات"، داعيا سكان غزة إلى الابتعاد عن السياج وعدم محاولة الإضرار به.

قال المنشور "لا تطيعوا توجيهات منظمة حماس الإرهابية - يخاطرون بحياتكم."

احتجز الحصار الحدودي سكان غزة جميعهم تقريبا في الشريط الساحلي الضيق، وأعاق الاقتصاد وعمق الفقر. وعادة ما يتمتع سكان غزة بأقل من خمس ساعات من الكهرباء يوميا، في حين أن نسبة البطالة ارتفعت إلى ما يزيد عن 40%.