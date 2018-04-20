وفاة قائد جيش جنوب السودان خلال زيارة لمصر

قالت دولة #جنوب_السودان إن قائد جيشها توفي أثناء زيارة إلى #مصر بعد مرض قصير.

وتولى الجنرال جيمس أجونغو منصبه قبل عام بعد إقالة بول مالونغ ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وتأتي الوفاة قبيل جولة سلام جديدة متوقعة في مايو/ آيار، فيما تسعى الكتلة الإقليمية إلى وضع حد للحرب الأهلية القائمة في البلاد منذ خمس سنوات.

ويقول محللون للنزاع إن الوفاة سوف تضع ضغوطاً على رئيس جنوب السودان سيلفا كير، ليتخذ قرارات حاسمة بشأن ائتلافه الهش الذي يحكم البلاد.

ويقول آلان بوسول، محلل من جنوب السودان لدى منظمة استطلاع الأسلحة الصغيرة، إن كير طرد حلفاء سابقين في الأشهر الأخيرة فيما "يركز السلطة في أيدي أقل وأقل."