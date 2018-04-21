فيديو يثير التوتر مجدداً...الكويت تستدعي سفير الفلبين

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، السفير الفلبيني لدى البلاد، ريناتو بيدرو أوفيلا، لتسليمه مذكرتي احتجاج حول تصريحات مسيئة للكويت أدلى بها مسؤولون فلبينيون.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن مصدر مسؤول في الخارجية (لم تسمه)، أن مذكرتي الاحتجاج تتعلقان بتصريحات صدرت من مسؤولين فلبينيين، تنطوي على إساءة بالغة لدولة #الكويت.

وأضاف المصدر أن التصريحات وتصرفات بعض العاملين في سفارة #الفلبين تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين.

وأعرب عن أسفه لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقة بين البلدين.

وانتشر مقطع فيديو مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، لفريق تدخل سريع فلبيني يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.



وعلق السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو أوفيلا، على مقطع الفيديو قائلا إن الفريق يقوم بعمليات كهذه منذ أكثر من شهر، وأنقذ حالات كثيرة من منازل مخدوميها في جميع مناطق الكويت.

وأضاف أوفيلا، في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول"، أن تدخل الفريق، الذي يتكون من 7 أشخاص، يحدث عند الحالات الطارئة التي لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين لتدخلهما.

وتسبب العثور على عاملة فلبينية تدعى، #جوانا_ديمفيليس، مقتولة ومجمدة في ثلاجة بالكويت، خلال فبراير/شباط الماضي، بتوتر العلاقات الكويتية الفلبينية.