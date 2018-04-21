كوريا الشمالية تعلن إيقاف التجارب النووية وترمب يرحب

أعلنت #كوريا_الشمالية أنها ستتوقف عن إجراء "تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من اليوم السبت 21 إبريل/نيسان". ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالخطوة.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن #الزعيم_الكوري_الشمالي، كيم جونغ أون، عزم بلاده إغلاق موقع التجارب النووية.

وقال كيم إنه "لا حاجة لإجراء تجارب نووية أو باليستية"، بحسب، الوكالة الكورية الجنوبية.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أن بلاده "ستجري حوارا مع المجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق النمو الاقتصادي".

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

ومن جانبه، رحب الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، بإعلان كيم وقف التجارب النووية واعتبره "نبأ سارا للغاية"، "وتقدما كبيرا" لكوريا الشمالية والعالم.

وأكد أن بيونغ يانغ وافقت على تعليق كل تجاربها النووية وإغلاق موقع تجارب نووية رئيسي.

وأعرب الرئيس الأميركي عن تطلعه للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي يجري الإعداد لها.

وكشف ترمب، الأربعاء، عن زيارة سرية قام بها مدير المخابرات المركزية الأميركية، #مايك_بومبيو، إلى بيونغ يانغ، واجتماعه سرا مع كيم.

وتتناول الاتصالات الرفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ موقع عقد القمة المرتقبة، وموعدها الذي أعلن ترمب أنه سيكون مطلع يونيو/حزيران أو قبل ذلك.