الإمارات تبلغ الأمم المتحدة بادعاءات قطر حول قارب الصيد

قدمت بعثة دولة #الإمارات إلى الأمم المتحدة رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي تشرح بالأدلة الموقف القانوني من ادعاءات #الدوحة باعتداء تعرض له قارب صيد قطري في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي في المنطقة الاقتصادية بدولة الإمارات.

تفاصيل الرسالة الإماراتية لمجلس الأمن، كما عرضتها قناة "العربية"، السبت، توضح أنه في الثامنة وإحدى وأربعين دقيقة من صباح التاسع عشر من يناير رصد جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل قاربا مجهول الهوية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات.

وبعدها بثلاث دقائق دخل القارب المنطقة ولم يظهر حينها علم الدولة المسجل بها بوضوح، وتم رصده مبحرا باتجاه الجنوب الشرقي نحو المياه الإقليمية و #جزيرة_داس ودخلها بالفعل. وبعد إحدى عشرة دقيقة، أي في الثامنة وخمس وخمسين دقيقة ضبط القارب على بعد خمسة أميال من جزيرة داس وتم تفتيشه بموجب القانون الدولي.

وتبين أنه قارب صيد قطري وكان على متنه سبعة بحارة يحملون جنسية دولة أخرى، وتم احتجازهم، فيما لم يكن قائد القارب موجوداً وقت الضبط.

وصودر القارب وتمت محاكمة أعضاء طاقمه وإدانتهم بموجب القوانين واللوائح المتبعة في الامارات استنادا إلى موقع القارب وقت ضبطه وكمية الأسماك الموجودة على متنه واعترافات البحارة والإحداثيات الجغرافية الموجودة على الجهاز الملاحي للقارب.