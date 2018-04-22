فرنسا.. إخلاء موقع مون سان ميشيل بعد تهديد رجل شرطة

أجلت السلطات الفرنسية سائحين ومواطنين من موقع دير #جبل_سانت_ميشيل التاريخي غرب #فرنسا، بعد أن هدد زائر على ما يبدو بمهاجمة قوات الأمن.

وقال الدرك الوطني الفرنسي إن الرجل هدد قوات الأمن، اليوم الأحد، على متن إحدى الحافلات التي تخدم الموقع، الذي يقع بشبه جزيرة مطلة على القنال الإنجليزي.

وقال مسؤول في الدرك إن التهديد كان غامضاً، لكنه دفع السلطات لإصدار أمر بإخلاء المنطقة.

وتبحث السلطات عن الرجل الذي أصدر التهديد.

وقال مسؤول في خدمات النقل بالموقع إن قوات الأمن تقوم بإجلاء حشود ضخمة، كما تحلق مروحيات تابعة للشرطة حول المكان.

وتحدث كلا المسؤولين شريطة عدم ذكر اسميهما.

ويعد دير جبل سانت ميشيل أحد أشهر المعالم السياحية في فرنسا، ويزوره آلاف السياح يوميا.