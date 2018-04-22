ميليشيا حزب الله تعتدي بالضرب على المرشح علي الأمين

أفادت تقارير صحفية عن تعرض المرشح عن لائحة " #شبعنا_حكي " #علي_الأمين للاعتداء من قبل أكثر من 40 شاباً ينتمون إلى " #حزب_الله " في بلدته شقرا، وذلك أثناء نزوله إلى الشارع لمشاركة شباب حملته الانتخابية في تعليق اللافتات والصور.

واستنكرت لائحة "شبعنا حكي" الممثلة بالمرشحين علي الأمين، فادي سلامة، وأحمد اسماعيل، ورامي عليق وعماد قميحة، في بيان لها قائلة إن "هذا التصرف الذي لا يشبه أهل الجنوب ولا يمثل إلا الجهة التي قامت به، تؤكد استمرارها في المسيرة التي بدأتها منذ إعلان نيتها خوض الانتخابات النيابية، وتشدد على أن هذه التصرفات والاعتداءات لن تزيدها إلا إيماناً وتمسكاً بنهجها الذي يهدف لتغيير الواقع المرير والترهيبي الذي تمارسه قوى الأمر الواقع في الجنوب".

أضاف البيان: "ومن المفيد التذكير بأن ما حصل مع السيد علي الأمين في شقرا كاد أن يحصل في بلدة عربصاليم لولا تدخل بعض الخيرين من البلدة الذين حالوا دون حصول اعتداء على الماكينة الانتخابية للائحة".