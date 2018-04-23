عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

أفغانستان.. مقتل 14 عسكرياً في هجومين لحركة طالبان

المصدر: كابول - أسوشيتد برس
من تفجير الأحد الذي تبناه داعش في كابول
رابط مختصر

قال مسؤولون أفغان إن هجومين متزامنين لحركة #طالبان في ولاية بادغيس غرب #أفغانستان أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 14 جندياً ورجل شرطة.

ويقول غلام ساروار حيدري، نائب قائد شرطة الإقليم، إن عدداً كبيراً من المتمردين هاجموا وحدات الجيش في منطقة أب كاماري، مما أسفر عن مقتل 9 جنود في ذلك الهجوم.

وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة أخرى من المتمردين بمهاجمة مركز للشرطة في حي قاديس، فقتلت 5 من رجال الشرطة.

وأكد شرف الدين مجيدي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، عدد القتلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن الحيدري اتهم حركة طالبان التي تنشط في بادغيس، وصعدت هجماتها على قوات الأمن الأفغانية في جميع أنحاء الولاية.

وهاجم انتحاري تابع لتنظيم #داعش أمس الأحد مركزاً لتسجيل الناخبين في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل 57 شخصاً.

كلمات دالّة

#أفغانستان, #طالبان, #داعش, #كابول

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر