أفغانستان.. مقتل 14 عسكرياً في هجومين لحركة طالبان

قال مسؤولون أفغان إن هجومين متزامنين لحركة #طالبان في ولاية بادغيس غرب #أفغانستان أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 14 جندياً ورجل شرطة.

ويقول غلام ساروار حيدري، نائب قائد شرطة الإقليم، إن عدداً كبيراً من المتمردين هاجموا وحدات الجيش في منطقة أب كاماري، مما أسفر عن مقتل 9 جنود في ذلك الهجوم.

وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة أخرى من المتمردين بمهاجمة مركز للشرطة في حي قاديس، فقتلت 5 من رجال الشرطة.

وأكد شرف الدين مجيدي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، عدد القتلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن الحيدري اتهم حركة طالبان التي تنشط في بادغيس، وصعدت هجماتها على قوات الأمن الأفغانية في جميع أنحاء الولاية.

وهاجم انتحاري تابع لتنظيم #داعش أمس الأحد مركزاً لتسجيل الناخبين في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل 57 شخصاً.