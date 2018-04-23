أول صورة للمشتبه بهما باغتيال فادي البطش في ماليزيا

نشرت الشرطة الماليزية اليوم الاثنين، صورتين مركبتين لشخصين يشتبه أنهما وراء حادث إطلاق النار على الفلسطيني #فادي_البطش وقتله يوم السبت الماضي في كوالالمبور.

ولا تزال الشرطة تحقق في هوية المتورطين بالهجوم.

وقالت الشرطة إن فادي البطش (34 عاماً) قُتل على يد شخصين أطلقا رصاصات عليه من دراجة نارية، وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر في أحد مساجد كوالالمبور.

وأضافت الشرطة أن كاميرات مراقبة أظهرت البطش خلال إطلاق النار عليه من قبل مسلحين اثنين انتظراه لمدة 20 دقيقة.

وأطلق رجلان على دراجة نارية 14 رصاصة على الأقل على البطش. وقال محمد فوزي "سنرسل بعض الرصاصات التي جُمعت إلى خبراء التحليل لتحديد نوع السلاح المستخدم في عملية القتل المروعة".

وكان الرجلان يستقلان دراجة نارية سوداء قد تكون من طراز "بي. إم. دبليو" أو "كاواساكي". وكان كل منهما يحمل حقيبة ظهر ويرتدي سترة سوداء وخوذة.

وقال محمد فوزي هارون، قائد الشرطة الوطنية الماليزية، اليوم الاثنين إن الصورتين استنادا إلى أوصاف شهود عيان.

وأضاف أن المشتبه بهما من ذوي البشرة الفاتحة والبنية الجيدة ولديهما لحيتان، وربما كانا أوروبيين أو من الشرق الأوسط. ويبلغ طول كليهما حوالي 180 سنتيمترا.

وذكر أن الصورتين وزعتا على جميع المطارات والموانئ في #ماليزيا. ولم يؤكد هارون ما إذا كان المشتبهان فرا من ماليزيا. وتابع: "لا يمكننا إغلاق جميع المخارج ولا نملك أي معلومات أخرى غير الصور المرسومة".

كما شوهدت زوجة البطش، إيناس البطش، اليوم الاثنين داخل مشرحة مستشفى "سيلايانغ"، حيث وضع جثمان زوجها.

وقالت حركة حماس إن البطش أحد أبرز أعضائها، واتهمت إسرائيل بارتكاب الهجوم الذي وقع صباح السبت في #كوالالمبور.

يأتي #اغتيال_البطش بعد ما يزيد على العام من عملية اغتيال جريئة لأخ منفي غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مطار كوالالمبور الدولي.

وكانت الشرطة الماليزية أكدت تعزيز الإجراءات الأمنية بالبلاد بعد حوادث اغتيالات لشخصيات بارزة مؤخرا.