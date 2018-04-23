حماس تدرس تشكيل "حكومة عموم فلسطين" في غزة

كشفت صحيفة "الحياة" أن حركة حماس تدرس صيغاً مختلفة لإدارة قطاع #غزة في حال انسحاب السلطة، وتخليها عن مسؤوليتها تجاه القطاع.

من بين تلك الصيغ تشكيل حكومة محلية في غزة تضم القوى المختلفة أو شخصيات مستقلة أو تشكيل حكومة وطنية لعموم فلسطين تتخذ من غزة مركزاً لها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في #حماس أن لديهم رزمة من الأفكار للرد على خطوة عقد المجلس الوطني في رام الله، لكنهم يدرسون خطواتهم هذه مع شركائهم من القوى السياسية والمستقلين.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في وقت سابق عن خيارين أمام السلطة الفلسطينية، إما أن تتسلم الحكم بصورة كاملة قطاع غزة، أو تتركه بصورة كاملة لحماس.