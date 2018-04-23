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حماس تدرس تشكيل "حكومة عموم فلسطين" في غزة

المصدر: العربية.نت
الرئيس محمود عباس أعلن عن خيارين أمام السلطة الفلسطينية بشأن قطاع غزة
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كشفت صحيفة "الحياة" أن حركة حماس تدرس صيغاً مختلفة لإدارة قطاع #غزة في حال انسحاب السلطة، وتخليها عن مسؤوليتها تجاه القطاع.

من بين تلك الصيغ تشكيل حكومة محلية في غزة تضم القوى المختلفة أو شخصيات مستقلة أو تشكيل حكومة وطنية لعموم فلسطين تتخذ من غزة مركزاً لها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في #حماس أن لديهم رزمة من الأفكار للرد على خطوة عقد المجلس الوطني في رام الله، لكنهم يدرسون خطواتهم هذه مع شركائهم من القوى السياسية والمستقلين.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في وقت سابق عن خيارين أمام السلطة الفلسطينية، إما أن تتسلم الحكم بصورة كاملة قطاع غزة، أو تتركه بصورة كاملة لحماس.

كلمات دالّة

#حماس, #عباس, #غزة, #السلطة الفلسطينية

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