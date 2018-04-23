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10 قتلى و15 جريحاً بحادثة دهس في تورونتو

المصدر: العربية.نت
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قتل 10 أشخاص وجرح 15، الاثنين، عندما دهس سائق بشاحنته الصغيرة المستأجرة حشداً من المارة وسط تورنتو، وفق شرطة المدينة.

وأعلن رئيس شرطة تورنتو، مارك سوندرز، أن سائق الشاحنة أقدم على فعلته بشكل "متعمد".

من جانبه، كتب وزير السلامة العامة الكندي، رالف غوديل، على تويتر: "يبدو أنه لا يوجد رابط يتعلق بالأمن القومي مع هذه الحادثة المروعة" التي هزت أكبر المدن الكندية.

وكشفت الشرطة أن السائق هو أليكس ميناسيان من شمال تورنتو ويبلغ من العمر 25 عاماً.

وكانت شرطة تورونتو، أكبر المدن الكندية، قد قالت في بادئ الأمر، إن ما بين ثمانية وعشرة أشخاص أصيبوا، لكنها ذكرت في وقت لاحق أنه لم يتضح بالضبط عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.

وقالت الشرطة في تغريدة إن "الاصطدم" وقع عند الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي (17.27 بتوقيت غرينتش). وصدمت "شاحنة صغيرة بيضاء" مارة بشارع يونغ في زاوية جادة فينش شمال وسط مدينة تورونتو، وفق الشرطة.

وكانت صحيفة "تورنتو صن" قد نشرت على موقعها الإلكتروني صورة لرجل عرفت على أنه السائق الذي اعتقله عناصر شرطة تورونتو. كما أكدت الشرطة للصحيفة أن الرجل المعتقل كان يقود الشاحنة الصغيرة.

الصورة التي نشرتها الصحيفة على موقعها قيلت إنها تعود للسائق الصورة التي نشرتها الصحيفة على موقعها قيلت إنها تعود للسائق

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