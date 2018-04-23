10 قتلى و15 جريحاً بحادثة دهس في تورونتو

قتل 10 أشخاص وجرح 15، الاثنين، عندما دهس سائق بشاحنته الصغيرة المستأجرة حشداً من المارة وسط تورنتو، وفق شرطة المدينة.

وأعلن رئيس شرطة تورنتو، مارك سوندرز، أن سائق الشاحنة أقدم على فعلته بشكل "متعمد".

من جانبه، كتب وزير السلامة العامة الكندي، رالف غوديل، على تويتر: "يبدو أنه لا يوجد رابط يتعلق بالأمن القومي مع هذه الحادثة المروعة" التي هزت أكبر المدن الكندية.

After speaking with top security officials - based on information to date - there appears to be NO National Security connection to the horrible event in Toronto today. — Ralph Goodale (@RalphGoodale) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وكشفت الشرطة أن السائق هو أليكس ميناسيان من شمال تورنتو ويبلغ من العمر 25 عاماً.

وكانت شرطة تورونتو، أكبر المدن الكندية، قد قالت في بادئ الأمر، إن ما بين ثمانية وعشرة أشخاص أصيبوا، لكنها ذكرت في وقت لاحق أنه لم يتضح بالضبط عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.

وقالت الشرطة في تغريدة إن "الاصطدم" وقع عند الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي (17.27 بتوقيت غرينتش). وصدمت "شاحنة صغيرة بيضاء" مارة بشارع يونغ في زاوية جادة فينش شمال وسط مدينة تورونتو، وفق الشرطة.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 23, 2018

وكانت صحيفة "تورنتو صن" قد نشرت على موقعها الإلكتروني صورة لرجل عرفت على أنه السائق الذي اعتقله عناصر شرطة تورونتو. كما أكدت الشرطة للصحيفة أن الرجل المعتقل كان يقود الشاحنة الصغيرة.