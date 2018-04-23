مجموعة السبع تعارض سلوك روسيا "الشرير"

أعلن مسؤول أميركي كبير بوزارة الخارجية، الاثنين، أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع متحد بشأن معارضة سلوك #روسيا وأن الوزراء قالوا إن ذلك السلوك يهدد السلم والأمن.



وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في نهاية اليوم الأول لاجتماعات مجموعة السبع في تورونتو، إن "هناك وحدة وسط مجموعة السبع بشأن معارضة سلوك روسيا الشرير".



وأضاف أن هناك انفتاحاً وسط أعضاء مجموعة السبع، والتي تضم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، على الحوار مع روسيا "بينما نحملهم مسؤولية أنشطتهم الشريرة وجهودهم الرامية لزعزعة استقرار الدول".

كما بحثت مجموعة الدول السبع سبل الضغط على روسيا بشأن الصراعات في سوريا وأوكرانيا.

ولفت المسؤول إلى أن الوزراء سيبحثون أيضاً آخر التطورات بشأن تحديث #الاتفاق_النووي بين #إيران والقوى الكبرى مع الشركاء الأوروبيين.