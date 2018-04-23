مقتل مزارع فلسطيني في انفجار غامض في شمال غزة

قُتل مزارع فلسطيني في الخمسينات من عمره وأصيب طفل في انفجار لم تتضح أسبابه على الفور في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع #غزة، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الطبيب أشرف القدرة إن محمد نمر المقادمة (55 عاماً) توفي في شمال قطاع غزة وأصيب طفل بشظايا في الرأس ونقلا إلى المستشفى الإندونيسي في #بيت_لاهيا.

وذكر شهود عيان أن الانفجار وقع في أرض زراعية تملكها عائلة المقادمة وتبعد مئات الأمتار عن الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وأوضحوا أن الانفجار أسفر عن مقتل المزارع وإصابة ابنه ومزارع آخر بجروح.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن وزارة الداخلية التي تديرها حركة #حماس فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار.