بعد يوم من مقتل 32 سائحا.. 18 قتيلا بصالة كاريوكي بالصين

شب حريق في صالة لحفلات الكاريوكي في جنوب الصين، في الساعات الأولى من الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 5 آخرين في الوقت الذي نقلت وكالة "رويترز" أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في الحادث، والذي قام بسد المخرج بدراجة نارية على ما يبدو.

الحادث يأتي بعد يوم من مقتل 32 سائحاً صينياً بحادث سير تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم بكوريا الشمالية.

واندلع الحريق بعد منتصف الليل في مبنى مؤلف من 3 طوابق في مدينة تشينغيوان في مقاطعة غواندونغ، وتم إخماده قبل الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفق الشرطة.

وكشفت إدارة الأمن العام في تشينغيوان على حسابها في موقع "ويبو" أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحريق "مفتعل". وأشارت إلى أن "سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها".

وأوردت قناة "سي سي تي في" الرسمية أن المشتبه به دخل في جدال ثم استخدم دراجة نارية لاعتراض بوابة المبنى قبل أن يضرم النار، مضيفة أنه فر من السلطات، إلا أن "رويترز" أشارت إلى أنه قد تم توقيفه بعدها بقليل..

وكانت الشرطة أعلنت أنها تعرض مكافأة بقيمة 200 ألف يوان (32 ألف دولار) مقابل أي معلومات تساعد في القبض على المشتبه به الذي قالت إنه رجل في الـ32 له علامات حروق على فخذيه.

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة "الصين الجديدة" قالت إنه حصل في صالة لغناء الكاريوكي.

والقاعة التي وقع فيها الحريق صغيرة ولها ممر واحد يؤدي إلى المدخل والمخرج في الوقت نفسه، بحسب الإعلام الرسمي.

وغالباً ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين حين يتم انتهاك إجراءات السلامة العامة بشكل واسع إضافة إلى التهاون في تطبيق القوانين.