شاهد كيف أوقِف داهس المارة في تورنتو دون طلقة رصاص

عاشت مدينة تورنتو الاثنين لحظات مرعبة، بعد أن أقدم سائق يقود شاحنة بيضاء صغيرة "فان"، على دهس المارة عمداً بحسب ما أعلنت الشرطة الكندية.

ويبدو أن السائق المدعو أليكس ميناسيان، البالغ من العمر 25 عاماً، حاول الهرب، إلا أن عناصر الشرطة لاحقوه.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية، لحظة مواجهة بين "داهس المارة" وعنصر من الشرطة، حيث شهر الأخير مسدسه في وجه الجاني، في حين بدا المهاجم أيضاً مسلحاً، إلا أن الشرطي تمكن من توقيفه ببراعة، ودون طلقة رصاص.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام كندية بأن المهاجم طلب في تلك اللحظة من الشرطة قتله برصاصة في الرأس.

After multiple pedestrians plowed down on Toronto sidewalk, driver gets out holding what appears to be a gun. Police arrest him. No shots fired. pic.twitter.com/xWHeylS1d8 — Michel Boyer (@BoyerMichel) April 23, 2018

وكان رئيس شرطة تورنتو مارك سوندرز أعلن الاثنين أن سائق الشاحنة التي دهست حشدا من المارة في وسط المدينة أقدم على فعلته بشكل "متعمد"، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

إلى ذلك، كشفت الشرطة أن سائق الشاحنة هو أليكس ميناسيان من شمال تورنتو ويبلغ من العمر 25 عاما.

وفي حين كتب وزير السلامة العامة الكندي رالف غوديل على تويتر "يبدو أنه لا يوجد رابط يتعلق بالأمن القومي مع هذه الحادثة المروعة" التي هزت أكبر المدن الكندية، ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن المشتبه به ليس له علاقة بأي جماعة إرهابية منظمة.

وذكر مصدر أمني أميركي، بحسب ما أوردت وكالة رويترز أن المحققين يرجحون أن يكون الإرهاب هو الدافع الرئيسي وراء الهجوم .

وقال المصدر إنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن واقعة الدهس حادث عارض.