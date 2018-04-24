ضغوط حزب الله تؤدي للإفراج عن المعتدين على علي الأمين

اتهم موقع "جنوبية" اللبناني حزب الله بممارسة ضغوط على الأمن العام اللبناني، لإطلاق سراح 7 من عناصره، أوقفوا على خلفية الاعتداء الذي تعرض له المرشح للانتخابات اللبنانية #علي_الأمين.

واعتبر الموقع أن وفيق صفا، مسؤول "الارتباط" في #حزب_الله، تدخل لإطلاق سراح الموقوفين المتهمين بالاعتداء على الأمين.

وقد تعرض الأمين، المرشح عن لائحة #شبعنا_حكي، الأحد الماضي، للاعتداء من قبل أكثر من 40 شاباً ينتمون إلى حزب الله في بلدته شقرا بالجنوب اللبناني، وذلك أثناء نزوله إلى الشارع لمشاركة شباب حملته الانتخابية في تعليق اللافتات والصور.

كما أكدت لائحة "شبعنا حكي" الممثلة بالمرشحين علي الأمين، وفادي سلامة، وأحمد إسماعيل، ورامي عليق وعماد قميحة، في بيان لها أن ما حصل مع الأمين في شقرا "كاد أن يحصل في بلدة عربصاليم لولا تدخل بعض الخيرين من البلدة، الذين حالوا دون حصول اعتداء على الماكينة الانتخابية للائحة".