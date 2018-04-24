قتلى وجرحى بهجوم على الشرطة الباكستانية 

أعلن الجيش الباكستاني في بيان له مقتل 5 شرطيين وجرح 7 آخرين في هجوم تعرضت له قوات الأمن على أطراف مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني.

وقتل عناصر الشرطة حينما استهدف مهاجم انتحاري مركبة كانت تقلهم على طريق مطار مدينة كويتا.

إلى ذلك، أضاف بيان الجيش أن قوات الأمن أحبطت هجوماً انتحارياً مزدوجاً على نقطة تابعة لقوات حرس الحدود في منطقة ميان غُندي في مدينة كويتا، وتمكنت من قتل الانتحاريين قبل أن يتمكنا من تفجير العبوة المتفجرة.

وقد طوقت قوات الأمن مكان الهجومين وباشرت في التحقيق في ملابساتهما، وتشهد مدينة كويتا بالخصوص وإقليم بلوشستان عموما هجمات متفرقة تستهدف قوات الأمن والأقليات الإثنية، وعادة ما تلقى السلطات باللائمة على جماعات محظورة انفصالية ومتطرفة بالمسؤولية عن هذه الهجمات.

وبدا لافتاً تبني تنظيم داعش عدة هجمات مؤخراً، وتنفي السلطات الباكستانية وجود هيكلية منظمة لتنظيم داعش على الأراضي الباكستانية، وترجح تعاونه مع جماعات محلية محظورة.