ماليزيا تعثر على دراجة اغتيال مهندس الصواريخ الفلسطيني

عثرت الشرطة الماليزية على دراجة نارية، يعتقد أنها استخدمت في إطلاق النار على العالم الفلسطيني، فادي البطش، وقتله في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحسب قائد الشرطة الوطنية.

وقتل البطش (35 عاما) العضو في حركة حماس، بعد إطلاق مهاجمين وابلاً من الرصاص عليه السبت، أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

واتهمت عائلة البطش جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) بقتله، لكن إسرائيل نفت ذلك.

وكان وزير الداخلية الماليزي، أحمد زاهد حامدي، ذكر أن البطش "مهندس كهربائي وخبير في صناعة الصواريخ". وأوضح أن البطش "أصبح عقبة أمام دولة معادية لفلسطين".

وشنت شرطة كولالمبور حملة مطاردة للمسلحين، ونشرت رسوم لهما.

وبحسب وصف الشهود، فبشرة المشتبه بهما ذات لون فاتح وهما ملتحيان وأحدهما كان يرتدي نظارات وخوذة باللونين الأسود والأبيض.

وقال قائد الشرطة الوطنية محمد فوزي هارون إنه تم العثور على الدراجة التي يشتبه أنها استخدمت في الهجوم في منطقة سيتاباك في كوالالمبور.

وصرح للصحافيين أن "الدراجة النارية في حالة جيدة"، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وذكرت السلطات الماليزية سابقا أن المسلحين مرتبطان بأجهزة استخبارات أجنبية على الأرجح.