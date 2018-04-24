مقتل عنصر من حزب الله في صيدا.. "ومعلومات متضاربة"

وقع انفجار الثلاثاء داخل منزل بلال حسن، أحد عناصر #حزب الله، في حارة #صيدا، جنوب #لبنان، ما أدى إلى مقتله.

وفرضت القوى الأمنية طوقاً حول المكان، تمهيداً لوصول خبير متفجرات لتحديد طبيعة الانفجار، الذي تضاربت الأنباء حول أسبابه وطبيعته.

وفي حين تحدثت المعلومات الأولية عن انفجار قارورة غاز، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار ناجم عن محول كهربائي.

بينما أعلنت قناو تلفزيونية أن حسن كان في الواقع يحمل خرطوشة خاصة بمنصة إطلاق صاروخية.

من جهتها، اكتفت الوكالة الوطنية للإعلام ( الوكالة الرسمية) بالقول إن جسما غريبا انفجر في منزله على حافة مدينة صيدا الساحلية جنوبي البلاد.

وقد فتحت القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته، والتأكد من سبب الانفجار.