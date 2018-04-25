جديد اغتيال البطش.. صورة حديثة ومعلومات عن المشتبه بهما

بعد أيام على نشر رسم للمشتبه بهما باغتيال الأستاذ والمحاضر الفلسطيني في مجال الهندسة #فادي_البطش ، الذي توعدت #حماس بالثأر له متهمة الموساد الإسرائيلي باغتياله، رجحت الشرطة الماليزية الأربعاء أن يكون الشخصان اللذان يعتقد بأنهما قتلا البطش، لا يزالان في البلاد، بينما كشفت عن صورة جديدة لأحد الرجلين، لافتة إلى أن الجريمة نفذت باحترافية عالية، إلا أنها رفضت توجيه أصابع الاتهام للموساد الإسرائيلي.



وقال المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون للصحفيين إنه عُثر على دراجة نارية من طراز (كاواساكي) متروكة قرب بحيرة على بعد تسع دقائق، تقريباً، من مسرح الحادث، حيث أطلق مسلحان الرصاص على البطش.

وأضاف: أن السلطات تعتقد أن المشتبه بهما دخلا ماليزيا في أواخر يناير، لكنها لا تعرف جنسيتهما أو من أين أتيا.

إلى ذلك، أوضح قائلاً: "نعتقد بأن المشتبه بهما لا يزالان في البلاد... لم نحدد هويتهما بعد، لكننا نشتبه بأنهما استخدما هوية مزورة إما لدى دخولهما البلاد أو خلال وجودهما هنا".

صورة جديدة

وكانت السلطات أصدرت في الأساس صورا رسمها الكمبيوتر للمشتبه بهما، اللذين وصفهما شاهد بأنهما قويا البنية وفاتحا البشرة، وربما من منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.

وتُظهر صورة جديدة، يعتقد أنها لأحد المشتبه بهما، رجلاً فاتح البشرة كث الشعر، ذا لحية صغيرة محددة.





يذكر أن أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء الماليزي قال يوم السبت إنه من المعتقد أن المشتبه بهما في الحادث أوروبيان على صلة بجهاز مخابرات أجنبي.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس )، في غزة، جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال البطش الذي قالوا إنه من أعضاء الحركة. في حين نفت إسرائيل الاتهام.

ووُجهت اتهامات للموساد بتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال لشخصيات كبيرة بينهم فلسطينيون في مناطق مختلفة من العالم.



كما أن الموساد متهم بقتل محمود المبحوح القائد العسكري في حماس في غرفته بفندق في دبي في 2010. وفي 2016 ألقت حماس باللوم على الموساد في قتل تونسي قالت إنه أحد خبراء الحركة في مجال الطائرات التي تعمل دون طيار.

وكان البطش محاضراً في جامعة كوالالمبور التي قالت إنه متخصص في الهندسة الكهربائية.