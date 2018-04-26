محكمة باكستانية عليا تقرر عدم أهلية وزير الخارجية

قررت محكمة باكستانية عدم أهلية وزير خارجية البلاد لشغل منصبه بعد الوثائق التي تقدم بها سياسي منافس تفيد بإخفائه أصولا خارج البلاد.

وأعلنت المحكمة العليا فى إسلام آباد قرارها الذى طال انتظاره بشأن #وزير_الخارجية، #خواجة_محمد_آصف، الخميس.

ويمكن لآصف استئناف القرار لدى المحكمة العليا الباكستانية.

وكان عثمان دار، عضو في حزب "تحريك إنصاف" المعارض، قد خاض معركة قضائية في السنوات الأخيرة لإقالة "آصف" لاخفائه أصولا مالية من السلطات الضريبية. وأثنى دار على القضاة عقب الحكم.

ويواجه حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني الحاكم أزمة منذ يوليو/حزيران عندما أدانت المحكمة العليا رئيس الوزراء السابق نواز شريف في اتهامات بالفساد عقب الكشف عن وثائق مسربة والتي عرفت باسم وثائق بنما.