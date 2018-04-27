بالصور.. زعيما الكوريتين يزرعان شجرة سلام عند الحدود

زرع زعيما الكوريتين شجرة صنوبر على الحدود شديدة التحصين التي تفصل بين بلديهما مع بدء جلسة عصر، اليوم الجمعة، في إطار القمة المنعقدة بينهما.



وأهال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن التربة على جذور الشجرة وكشفا عن حجر كتب عليه "زرع السلام والازدهار" فوق اسميهما وألقابهما الرسمية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول من كوريا الجنوبية إن الرئيسين أجريا مباحثات "جادة وصريحة" بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والسلام الدائم في أولى جلسات القمة بينهما اليوم الجمعة.



وقال المسؤول إن روي سول جو زوجة كيم ستنضم إلى كيم ومون خلال مأدبة العشاء.