تطبيق من سعد الحريري لأنصاره.. لتشارك صور "السيلفي"

شغف رئيس الحكومة اللبنانية #سعد_الحريري بصور "السيلفي" Selfie، جعله يطلق تطبيقاً خاصا بأنصاره، ليوثقوا الصور التي يلتقطونها معه، وذلك أثناء جولته في عدة مناطق لبنانية، قبيل الانتخابات البرلمانية.

وللحريري مع صور #السيلفي قصة طويلة.. أحياناً ينشر رئيس الوزراء اللبناني هذه الصور "بلا تعليق" وأحياناً أخرى ينشرها لإثبات أمر ما أو لإيصال رسائل سياسية. وهو من أكثر السياسيين العرب الذين يأخذون صور سيلفي مع الزعماء والمسؤولين والجمهور، حتى أصبح المتابع ينتظر ويتساءل "مع من سيلفي الحريري هذه المرة؟".

شغف رئيس وزراء لبنان لم يتوقف عند هذا الحد، أي ما يسمى إعلاميا بـ"هوس السيلفي"، بل تجاوز الجميع ليعلن إطلاق تطبيق خاص بأنصاره، يسمح لهم بتحميل صور السيلفي التي يلتقطها معهم خلال جولاته، قبيل الانتخابات البرلمانية في 6 أيار/مايو المقبل.