شاهد عناقاً تاريخياً للإخوة الأعداء ينهي حرب عقود

لحظة عناق تاريخية كانت تبدو قبل أشهر مستحيلة.. سلام في #شبه_الجزيرة_الكورية.. وبادرة تاريخية انتظرها الكوريون طويلاً.

مصافحة فحضن للزعيمين الكوريين بعد توقيع اتفاق بالالتزام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإعلان نهاية الحرب بينهما هذا العام.

فعقب عقود من الحرب والعدوان عَبَرَ رئيسا الكوريتين حدود بلديهما المشتركة لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي، ليعلنوا عن عهد سلام جديد متعهدين بأن لا تمس الحرب شبه الجزيرة الكورية.

وحسب بيان القمة سيتم تحقيق السلام بين الكوريتين عبر ثلاثة محاور.

المحور العسكري ينص على التوقف التام لجميع الأعمال العدائية وتحويل منطقة نزع السلاح إلى منطقة سلام، والكف عن بث الدعاية السياسية عبر الحدود بمكبرات الصوت أو المنشورات، مع اتفاق الكوريتين على عقد اجتماعات بين وزارتي دفاعهما لحل مسائل عسكرية.

أما محور نظام السلام فينص على الالتزام باتفاقية عدم العدوان وتحقيق نزع السلاح على مراحل مع تخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة والتأكيد على هدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة فضلا عن عقد اجتماعات ثلاثية مع واشنطن أو رباعية بمشاركة بكين للتوصل لإعلان نهاية الحرب.

بينما ينص المحور الثالث على التبادل بين الدولتين ويشمل إنشاء مكتب تمثيلي مشترك على الحدود، وسيتم التشجيع على تكثيف التعاون والتبادل والزيارات والمحادثات، كما تم الاتفاق أيضا على حل الأزمات الإنسانية التي أنتجها الانفصال بين الكوريتين التي من ضمنها تفكك العائلات.