لبنان.. بدء المرحلة الأولى من الانتخابات بـ6 دول عربية

انطلقت اليوم الجمعة المرحلة الأولى من #تصويت_اللبنانيين_بالخارج ضمن الانتخابات النيابية، وذلك في ست دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وسيقترع اللبنانيون في 33 دولة غربية، الأحد المقبل، وذلك في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات.

وسيتمكن اللبنانيون من متابعة عمليات التصويت في الخارج بعدما أعلنت الخارجية أنها ستنقل مباشرة عمليات الاقتراع طيلة ساعات التصويت من خلال غرفة عمليات أقامتها في مقرها.

أما تصويت اللبنانيين المقيمين داخل البلاد فسيتم في 6 أيار/مايو المقبل لاختيار 128 نائباً يمثلونهم في البرلمان الجديد.

يذكر أنها المرة الأولى بتاريخ لبنان التي يُسمح فيها للمقيمين خارج البلاد بالتصويت، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها احتساب الأصوات على مبدأ "النسبية" وليس "الأكثرية".