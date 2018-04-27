مزحة "صاروخية هادرة" من زعيم كوريا الشمالية

مازح كيم يونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، نظيره الجنوبي، مون جاي إن، قائلاً: "سمعت أنك تستيقظ كل صباح على هدير الصواريخ القادمة من الشمال"، مؤكداً أن هذا الزمان قد انتهى، ولن يضايقه بعد اليوم خلال نومه.

وهذه أول قمة بين البلدين منذ 11 عاماً. وبدا كيم أكثر دعابة هنا، كما في دعابته الأولى، إذ قال بحسب وسائل إعلامية، "إن الطريق المؤدي إلى هنا ليس مغلقاً بجدران عالية، لكن رغم ذلك فقد استغرق المجيء كل هذه السنوات، بينما كان ممكناً الوصول مشياً على القدمين".

وينتظر شعبا البلدين، كما كل العالم والدول الكبرى، نتائج قمة تاريخية بين البلدين أفضت إلى إعلان يتضمن الموافقة على العمل من أجل "نزع السلاح #النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

وخلال أول قمة بين الجانبين منذ أكثر من عقد أعلن الزعيمان أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام "دائم" و"راسخ" في شبه الجزيرة.

وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف "الأعمال العدائية" وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى "منطقة سلام" والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل #الولايات_المتحدة.