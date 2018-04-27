مقتل 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال.. وشبان "يقتحمون السياج"

قتل 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في يوم الجمعة الخامس من موجة الاحتجاجات ضمن #مسيرة_العودة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ نحو ستمئة بينهم أكثر من "300" تم نقلهم إلى مستشفيات القطاع، كما وصفت حالة خمسة منهم بأنها "خطيرة أو حرجة".

إلى ذلك، تجمع مئات الفلسطينيين بجوار السياج الحدودي مع إسرائيل شرقي مدينة غزة.



وسمع دوي نيران إسرائيلية كثيفة بعد ظهر الجمعة، فيما انفصلت مجموعة عن الاحتجاج الأكبر، وتحركت باتجاه السياج الحدودي. وقال شهود إن ما لا يقل عن ثلاثة محتجين اخترقوا السياج، ودخلوا إسرائيل لفترة وجيزة قبل أن يعودوا أدراجهم راكضين.

وهرعت سيارات إسعاف إلى الموقع، ونقلت عشرات المصابين.