عملية طعن بمجمع تجاري في القدس.. والخلفية جنائية

أفاد مراسل "العربية"، الأحد، بوقوع عملية طعن في أحد المجمعات التجارية في #القدس_المحتلة.

وأكد مراسلنا أن "حادثة الطعن في القدس تمت على خلفية جنائية وليس قومية".

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على المنفذ، فيما أصيب مستوطن بجروح.

وذكرت وسائل إعلام أن عملية طعن نفذت في المجمع التجاري "هدار" بالقدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة، فيما أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النيران على شاب فلسطيني زعمت أنه قام بتنفيذ عملية الطعن.

وأفادت أن قوات الشرطة أطلقت النيران على فلسطيني، بدعوى طعنه إسرائيليا عند مدخل أحد المجمعات التجارية في منطقة "تلبيوت" جنوب المدينة المحتلة.